Farvel til datacenter: Borgmester fortryder ingenting

- Det er helt sikkert, at jeg ville gøre det hele en gang til på samme måde. Det kommer jo aldrig noget ud af det, hvis man ikke investerer tid og kræfter, lyder det fra Thomas Andresen.

- Det er ærgerligt og irriterende, at Apples datacenter ikke bliver til noget, men projektet har trods alt fået markedsført Aabenraa over hele verden.

Men bortset fra rent sproglige reguleringer, så regner borgmester Thomas Andresen (V) ikke med, at der skal ændres i kommunens datacenterstrategi. Der skal fortsat satses på virksomheder i denne branche, når kommunen forsøger at trække arbejdspladser til udefra.

AABENRAA: Kommunens datacenterstrategi skal nu skrives om. Ordet Apple skal fjernes fra teksten efter at den amerikanske teknologigigant har meddelt, at der alligevel ikke skal bygges datacenter ved Kassø i Aabenraa Kommune.

Borgerne i Sønder Ønlev, Nørre Ønlev, Kassø og Hjordkær får nu mulighed for at få borgmesteren i tale omkring aflysningen af det stort anlagte datacenterprojekt ved Kassø.Thomas Andresen sidder klar til at svare på spørgsmål sammen med teknisk direktør Stig Isaksen på Hjordkær Forsamlingshus tirsdag den 25. juni fra klokken 19.30.

MT Højgaard fik lavet en bred tilkørselsvej til byggepladsen, inden Apple trak stikket for datacenterprojektet ved Kassø.

Derfor sidder han klar til at svare på spørgsmål ved et drop-in arrangement på Hjordkær Forsamlingshus tirsdag aften.

Lokalplanen

Aabenraa Kommune har udarbejdet og vedtaget en lokalplan, der gør det muligt, at bygge datacenter på de 285 hektar jord, som den amerikanske IT-gigant har købt ved Kassø.

Det projekt, som planen giver mulighed for, skal senest påbegyndes to år efter planen er vedtaget, ellers kan kommunen aflyse lokalplanen.

- Vi har pligt til at undersøge, om lokalplanen skal aflyses efter to år, men vi har ikke pligt til rent faktisk at gøre det, oplyser kommunaldirektør Tom Ahmt.

Aabenraa Kommune kan med andre ord bevare den nuværende lokalplan i tilfælde af, at en anden virksomhed skulle have lyst til at udnytte grunden til datacenter.

Det er Apple, der ejer de 285 hektar jord, mens nabogrunden på 131 hektar er købt af Google. De har dog ikke lagt sig fast på, om der overhovedet skal bygges på grunden, eller hvornår det i givet fald vil ske.