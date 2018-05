Farvel til Sønderjylland: De blå nonner flytter til Sverige

I over 50 år har de svenske Mariadøtre haft et kloster i Kollund. Nu er det slut. De tre tilbageværende søstre rejser hjem til Sverige, hvor ordenen er i vækst.

Stenene ved indkørslen til det svenske træhus Mariagården på Østerskovvej er der stadig, men de er malet over, så man ikke længere kan se, hvem der bor på ejendommen. Der er alle tegn på opbrud hos Mariadøtrene i Kollund. Efter et halvt århundrede i Danmark lukker Mariadøtrene deres evangelisk-lutherske klosterfællesskab - de tre tilbageværende søstre flytter til Vallby i Sverige, hvor ordenen er i vækst.

Mariadøtrene er - så selvmodsigende det end kan lyde - et evangelisk-luthersk klosterfællesskab med katolikkens Jomfru Maria i fokus. Ordenen blev grundlagt af den svenske lærer Paulina Mariadotter, der oplevede at blive kaldet til et klosterliv. Hun skulle gå gennem Sverige og Danmark til Tyskland - "til et ødelagt land uden at gå ind i nogen bestemt materiel arbejdsopgave," fortælles det i "Herrens redskab", Mariadøtrenes egen bog om den evangeliske vej med Maria i fokus. I København mødte hun en dansk kvinde, der ligesom Paulina Mariadotter fik et kald, og sammen begyndte de turen mod efterkrigstidens Tyskland. Da de kom til Kollund - "det var efterår og overskyet", som det hedder i bogen - brød solen frem. Det så de to kvinder som Guds tegn. Kollund blev klosterfællesskabets nye danske hjemsted, de første år i et lejet hus, siden 1947 på den matrikel, de nu sælger.Mariadøtrene er ikke en udadvendt orden. Idealet er at fastholde et klassisk katolsk klosterliv i kyskhed, lydighed og fattigdom med vægt på tidebøn, gensidig kærlighed og fælles spiritualitet. Antallet af Mariadøtre i Kollund har været oppe på 20 søstre - nu er der kun tre tilbage.

Der er brug for os

- Vi har levet mange år her, har mange venskaber her og har mødt meget omsorg. Men det er næsten 50 år siden, en dansk kvinde senest gik ind i Mariadøtrene. I Sverige oplever Mariadøtrene derimod vækst. Derfor rejser vi tilbage til Sverige - der er brug for os. Det har været en svær beslutning, men nu rejser vi tilbage, siger søster Magdalena.

De tre kvinder er afklaret med at forlade Danmark.

Faktisk oplever de "allermest en frihed og tryghed, fordi Herren nu viser, at vi skal gå videre. I Herrens værk er dette ikke en afslutning, men et videre", skriver de i et brev til biskop Marianne Christensen, Haderslev Stift.

På Mariagården har Mariadøtrene deres egen lille kirkesal, men de blåklædte søstre har også en tæt relation til det kirkelige arbejde i Bov Sogn, bl.a. Kollund Kirke, hvor søstrene ofte er kommet.

Formand for menighedsrådet i Bov, Marius Nørgaard, er ked af, at søstrene forlader Kollund: - De har alene ved deres måde at være til stede på været en kendt og elsket del af menigheden. De er kendte i byen, og de kender mange. De har haft et godt forhold til deres naboer - det er nok ingen underdrivelse at sige, at man har været begejstret for naboskabet, og der ingen tvivl om, at vi vil savne dem i fremtiden.