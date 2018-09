Farvel til Flegge - en af Aabenraas store musikere

Thomas Idea, Røllum Bygade 41, Røllum, Aabenraa, skriver følgende mindeord om Flemming Bach Andersen:

Onsdag aften sov Flemming Bach Andersen stille ind efter at have kæmpet med sin kræftsygdom i mere end et år. Flegge fik kun lov til at leve i 54 år, men heldigvis vil de mange minder om ham leve længe endnu.

Udadtil var Flegge først og fremmest kendt som forrygende dygtig musiker og et venligt, udadvendt menneske. Han var en eftertragtet bassist og nåede at optræde på mindre spillesteder og store scener i hele landet blandt andet med sangeren Henning Stærk. I blueskredse opnåede han nærmest kultagtig status i sublimt samspil med sin bror - sanger og guitarist Michael Nadolny - og mange lokale musikentusiaster vil også huske dem for en række fremragende koncerter i det hedengangne Kridthuset.

Flegge var musikalsk alsidig og følte sig ikke for fin til at udøve sin kunst i den lettere og mere poppede genre. Det var en gave, da han takkede ja til at afløse min første makker i 2-Som-Wos. Her fik han rig lejlighed til at vise sit talent for entertainment - og det passede ham fint, at det hele foregik på sønderjysk dialekt. Vi underholdt både ung og gammel og morede os mindst lige så godt over vores vitser som publikum. Jeg vil altid huske mine gode og minderige år sammen med Flegge.

Heldigvis er hans store musikalitet gået i arv til og været stor inspiration for hans 16-årige datter Emma, som allerede er en dygtig guitarist og har en smuk sangstemme. Disse talenter plejer og udvikler hun blandt andet på Aabenraa Musikskole.

Flegge havde dog mange andre talenter end det musikalske. Han var en dygtig snedker, og for ham var petitesser og detaljer et must. Da det gik op for ham, at han kun havde begrænset tid tilbage at leve i, besluttede han sig for at bygge sin egen kiste.

Mange aabenraaere vil sikkert huske Flegge som en venlig og imødekommende pedelmedarbejder på Aabenraa Stadion. Men Flegges musikalitet, livsglæde og foretagsomhed var ikke kommet til samme udtryk, hvis han ikke havde haft en solid base. Den lå i hjemmet på Farversmøllevej, hvor hans søde kone Yvonne ikke kun viste forståelse, men også gav ham sin fulde opbakning, når Flegge gik i øvelokalet eller pakkede sit gear til mange weekendjobs. Tak for godt venskab, Yvonne - og tak for alle de gange jeg måtte låne din Flegge, når vi skulle øve eller på tur. Desværre blev oplevelsen alt for kort - men uforglemmelig. Jeg ønsker dig og Emma alt det bedste - og tror I vil mindes jeres mand og far - for altid. Farvel Flegge - og god tur.

Flegges bisættelse finder sted fra Sankt Nicolai Kirke i Aabenraa lørdag 22. september kl. 13.00.