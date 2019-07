Farvel til Aabenraa: Kendt håndboldægtepar klar til nyt eventyr

Det kendte håndboldægtepar Conny og René Hamann-Boeriths vinker farvel til Aabenraa. Nystartet idrætsfriskole i Ikast har lokket den jernhårde lady væk fra 10. Aabenraa, mens han skal være leder af specialafdeling i Silkeborg.

Aabenraa: Da Conny Hamann-Boeriths som purung håndboldstjerne in spe flyttede til Ikast for at forfølge drømmen om tophåndbold, holdt hun i 14 dage, før hun igen var hjemme i trygge omgivelser i Felsted. Denne gang - 34 år senere - har hun tænkt sig at blive lidt længere. I disse dage er hun sammen med sin bedre halvdel, René Hamann-Boeriths, i gang med at pakke flyttekasserne i rækkehuset på Bjergholt i Aabenraa. I foråret tilbød der sig en mulighed, som den 49-årige tidligere landsholdsspiller og OL-guldvinder, der de seneste 13 år har været ansat på 10. Aabenraa, ikke kunne lade sig glide af hænde. Idrætsskolerne Ikast har i samarbejde med FC Midtjylland fra det kommede skoleår oprettet en idrætsfriskole, hvor Conny Hamann-Boeriths bliver en del af den faste lærerstab. - Det er lidt underligt at skulle forlade sin faste base igennem så mange år, men det her er virkelig spændende, forklarer hun om sit nye arbejde på Guldminen, som skolen er blevet døbt. Målsætningen er - ganske enkelt - at udvikle verdens bedste fodbold- og håndboldspillere.

Sønner godt i vej Det er kun Conny og René Hamann-Boeriths, der flytter fra Aabenraa til Silkeborg. Begge sønner, Lasse på 22 og Oliver på 17 år, er fløjet hjemmefra.

Lasse, der har spillet for TM Tønder, har netop taget hul på sin kontrakt med SønderjyskE Herrehåndbold, mens Oliver skal begynde på talentakademiet i Skjern, hvor Lasse tidligere har gået, og hvor familien boede fra 2002 og to år frem, mens René Hamann-Boeriths var assistenttræner i Skjern Håndbold.

Leder har guidet I sit nye job vil hun kunne bruge hele paletten af sine uddannelser - pædagog, lærer, fitnessinstruktør, kostvejleder - og så har det også spillet ind, at lederen af den nye friskole er Svend Erik Schmidt, der blandt andet er kendt fra TV 2-programmerne 'Plan B' og 'Skolen - verdensklasse på 100 dage', ligesom han er faglig ansvarlig for LøkkeFondens DrengeAkademi. - I Helle Smidt på 10. Aabenraa har jeg haft en leder, jeg har været enormt glad for, og som har guidet mig i mange spændende retninger. Nu ser jeg frem til at udvikle mig på ny under en anden, dygtig leder, forklarer Conny Hamann-Boeriths.

Ulykke ændrede planerne Hvor det gennem mange har været René Hamann-Boeriths håndboldkarriere - først som spiller, siden som træner - der har været bestemmende for, hvor familien har boet, er det denne gang hustruens ønske om at prøve kræfter med noget nyt, der har været afgørende. Det betyder, at også René Hamann-Boeriths har måttet på jobjagt, selv om han har været enormt glad for at være leder af Kongehøjskolens specialafdeling. De havde egentlig oprindelig tænkt, at de ville slå sig ned i Vejle-området og så pendle hver sin vej, så han kunne blive, men det satte føreren af en stor Audi en stopper for i begyndelsen af maj. Under et uvejr på motorvejen kørte han op bag i parrets bil, der blev skubbet videre ind under en lastbil. - Vi har lige set billeder af bilen, og vi var monsterheldige. Den slags sætter tingene i perspektiv. Kørsel har ellers aldrig været et problem for os, men det fik os til at beslutte, at vi ikke skulle ligge og køre så meget, forklarer Conny Hamann-Boeriths.

I gang med måde Valget er faldet på Silkeborg som nyt omdrejningspunkt i ægteparrets liv. Her har René Hamann-Boeriths fået job som leder af en nystartet specialafdeling på Skægkærskolen, og det tager ikke mere end 20 minutter at køre til Ikast. - Derudover skal René også til at træne lidt håndbold igen som assistenttræner for Skives 1. divisions herrer, forklarer Conny Hamann-Boeriths, der dog understreger, at det for begges vedkommende bliver en blød start. Ved ulykken blev hun ramt af en kraftig hjernerystelse, mens han brækkede samtlige ribben: - Vi har det efter omstændighederne godt, og vi skal nok blive hele igen, men der er stadig nogle skavanker. Så det bliver med måde, vi går i gang.