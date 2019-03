Helle Smidt var i 2001 med til at oprette 10. Aabenraa. Nu stopper den 61-årige skoleleder for at følge med sin mand på pension.

Aabenraa: Når Helle Smidt, leder af 10. Aabenraa, den 12. april går på påskeferie, vender hun ikke tilbage.

Den 61-årige skoleleder, der i 2001 blev hentet fra Vojens til Aabenraa for at oprette den fælles 10. klasse for dengang Aabenraa og Rødekro kommuner, har besluttet sig for, at det er tid til at gå på pension.

Det kommer ikke som den store overraskelse for de, der ved, at hun deler adresse med Hærvejsskolens leder, Flemming Kristoffersen, der for halvanden uge siden meddelte, at han går på pension.

- Vi er så priviligerede, at vi kan holde op med at arbejde stort set samtidig, og det glæder vi os til, siger hun, men understreger, at det har været en lang proces, parret har været igennem, før de traf beslutningen.

- Men det handler om at stoppe, mens legen er god. Og det passer jo fint med, at 10. Aabenraa er rykket i fantastiske omgivelser her på Dronning Margrethes Vej, siger Helle Smidt.