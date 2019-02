Farvel efter 11 år: Skoleleder havde overraskelse i ærmet

Hjordkær Skole tog fredag afsked med sin leder gennem de seneste 11 år, Lene Krabbe. Hun blev sendt af sted med tegninger, guldmedalje, fyrtårn og flotte ord. Selv takkede hun med en sang.

Hjordkær: Baggrunden var lidt trist. For Lene Krabbe havde egentlig tænkt, hun skulle været blevet ved i hvert fald et år mere. Men lige før jul sagde Hjordkær Skoles 62-årige leder op med begrundelse i, at skolens dårlige økonomi gennem de seneste år havde gjort den del af arbejdslivet for surt. Alt det var imidlertid skubbet i baggrunden fredag, hvor Lene Krabbe havde sin sidste arbejdsdag efter 11 år på skolen. Først var det eleverne, der fik sagt farvel med små overraskelser i form af hilsner og tegninger, inden det var tid til afskedsreception med personalet og skolebestyrelsen. Her lagde formand Lena Nymann Heisel ikke skjul på, at såvel børn som voksne har været glade og taknemmelige for den store indsats, Lene Krabbe har ydet. - Vi har stor respekt for din beslutning Lene, men er kede af at skulle tage afsked med dig. Du er uden tvivl en skoleleder med hjertet på det rigtige sted. Den opfattelse deler alle vi, som har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med dig. Du har sat et stort og positivt aftryk på vores skole. Det er der bred enighed om i skolebestyrelsen, blandt dine kollegaer, medarbejderne her på skolen og ikke mindst hos børnene. Du er den skoleleder, der blander dig med børnene, synger og spiller med, er synlig og aktiv, lød de rosende ord fra skolebestyrelsesformanden.

Konstitueret leder Lene Krabbe sagde farvel fredag, og viceskoleleder Lars Rasmussen går også lige straks på pension.Der bliver dog ikke tomt på kontoret. Iben Vind-Hansen, viceskoleleder på Høje Kolstrup Skole, har indvilget i at tage en tørn som konstitueret leder i Hjordkær, indtil der er ansat en ny, fast leder.



Det er planen, den nye skoleleder skal tiltræde 1. august, og ansættelsesproceduren er lige på nippet til at gå i gang.

Fra skolebestyrelsen var der en guldmedalje til Len Krabbe for den indsats, hun gennem de seneste 11 år har ydet for Hjordkær Skole. Privatfoto

Den var kun af chokolade Omstændighederne bag opsigelsen undlod Lene Nymann Heisel dog heller ikke at komme ind på: - Vi har sagt det mange gange, Lene. Du har virkelig "taget en for holdet". Du har kæmpet en hård og ulige kamp for at gøre opmærksom på de urimelige økonomiske vilkår, vi er udsat for på skoleområdet i Aabenraa Kommune, sagde formanden, der derfor heller ikke var overrasket over Lene Krabbes valg: - Det er kendetegnende for dig, at du står ved dine holdninger. Du skal kunne se dig selv i øjnene, og det kan du i den grad. Det mod fortjente en guldmedalje, sagde formanden videre, og så fik Krabbe sådan en. Ganske vist kun af chokolade - mere rakte økonomien ikke til - og så var der endnu en gave: Et fyrtårn som symbol på, hvordan bestyrelsen har set den nu forhenværende leder.

Medarbejderne havde sang klar, men de havde også overvejet, hvad bogstaverne i Lene Krabbes navn kunne stå for. Til fornavnet var de kommet frem til: L for Leder, E for empatisk, N for nodekender og E for energisk. Privatfoto

Det skal blive vores dag Kreativ og kunstnerisk var nogle af de ord, personalet efterfølgende benyttede i deres tak for denne gang, og det levede den afgående leder helt op til på sin sidste dag. Lene Krabbe havde nemlig også forberedt en lille overraskelse til skolen. - Den er 100 pct. hjemmelavet, så den kan ikke byttes. Jeg håber, den kan bruges i klasserne og i fællessamlinger, som hun havde skrevet på skoleintra som en lille appetitvækker. Overraskelsen var en sang, som hun selv havde skrevet både tekst og melodi til. Et af de seks vers lød: Hvad skal læring og leg?/Bygge op, vise vej/Er du alene? Det kan vær' hårdt/Fællesskabet er det stærke kort. Og så omkvædet: Din dag, min dag/Det skal bli' en fin dag/Din dag, min dag/Det skal blive vores dag.

Blandt gaverne var et fyrtårn. Det fik hun overrakt af skolebestyrelsesformand Lena Nymann Heiselmed med ordene: - Du har været vores fyrtårn. Derfor har vi købt et lille fyrtårn til dig, som du måske kan tage med over i dit sommerhus på Fanø, tænde et fyrfadslys i og tænke lidt på os. Privatfoto

Viceskoleleder Lars Rasmussen havde også en tale klar. Snart er det hans tur til at være i centrum, for han er på vej på pension. Privatfoto

Lene Krabbes afskedsgave til skolen var en sang, hun selv havde skrevet både tekst og melodi til. Privatfoto