Fartkontrol: Alt gik galt for hurtigt pizzabud

Flensborg: Det gik helt skævt for et pizzabud i Flensborg torsdag aften. Pizzamanden røg nemlig ind i en fartkontrol midt i byen, da han kørte mere end 20 kilometer i timen over det tilladte.

Problemet var så, at han ikke havde noget kørekort på sig, og han ringede derfor til sin chef, der straks sørgede for at få en kollega til at køre ud med kørekortet til ham. For at komme pizzabuddet hurtigt til hjælp, så kunderne kunne få varme pizzaer leveret, havde kollegaen lidt for travlt, og han røg ind i samme fartkontrol og kørte også over 20 kilometer i timen for hurtigt.

Både pizzabuddet og kollegaen kan nu se frem til at modtage en bøde.

Ifølge politiet i Flensborg blev pizzaerne efterfølgende leveret omend ikke til tiden.