Fartglade litauere kørte galt

Bov: Lørdag aften gik det lidt for vildt for sig for to litauiske bilister.

På Europavej i Bov havde de to tilsyneladende valgt at køre om kap i nordlig retning, men på et tidspunkt gik det galt. Den ene bil ramte en stor kampesten med høj hastighed, hvorefter den fortsatte gennem et hegn, som omkransede et område, hvor der stod parkeret lastbiler.

Den anden bil kørte også gennem hegnet og fortsatte hen ad en græsplæne.

Politiet og en ambulance blev kaldt til stedet klokken 18.51. Her fik man fat i de to bilister, to litauere på henholdsvis 40 og 46 år, hvoraf den ene havde en stor flænge i hovedet.

- Vi er stadig i gang med at se videoovervågningen igennem for at finde ud af, hvad der præcis er sket. Men som udgangspunkt er der tale om to, der kører om kap og mister herredømmet over bilerne, hvorefter de kører galt. Den ene konstateres påvirket af spiritus, og han anholdes og får taget blodprøve, siger vagtchef hos Syd og Sønderjyllands Politi, Torben Møller.

Der var også passagerer i bilerne, men de skulle være uskadt.