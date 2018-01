Fart med Fornuft giver elitebilister baghjul

Ulykkesfrekvensen for de unge 17-24-årige, der tager et kursus i fart med fornuft, ligger stadig lavere end elitebilisters. Nu går 9. sæson i gang på Padborg Park.

Padborg: Statistikken er ikke just med de 17-24-årige mandlige bilister, når det kommer til hyppighed inden for trafikulykker på de danske veje.

Gruppen ligger i den tungeste ende af skalaen, men det gælder imidlertid ikke for i hvert fald nogle af de bilister i alderen 17-24-årige, der på et tidspunkt har deltaget i kørekurset Fart med Fornuft på Padborg Park.

Faktisk viser en undersøgelse foretaget af Motor Sport Sønderjylland, at ulykkesfrekvensen hos de tidligere kursusdeltagere ligger lavere end elitebilisters. Halvt så lavt for de godt 20 procent af kursisterne, der har deltaget i undersøgelsen.

- Det er nok et resultat af, at vores kursus er den eneste af sin slags i Danmark, hvor de unge kursister først og fremmest lærer deres egen bil bedre at kende på racerbanen, men også fordi, at der er holdningsbaserede foredrag som en del af kurset, fortæller Jørgen Rasmussen, formand for Fart med Fornuft.

- Deltagerne får altid et foredrag af en forælder, der i dag er handicappet og har mistet et barn efter en ulykke med for høj fart. De får også foredrag af falckmanden, der fortæller om synet af hele eller delvist hele omkomne efter en voldsom trafikulykke. Og af en betjent, der også møder så grufuldt et syn, forklarer Jørgen Rasmussen.