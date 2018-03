Farligt: Vognmænd kan ikke rydde is fra deres lastbiler

Et vigtigt redskab i Padborg til at fjerne is fra lastbilernes tage har de seneste uger været blokeret flere gange af overnattende lastbilchauffører. Det kan skabe trafikulykker, og det vil Aabenraa Kommune nu gøre noget ved.

Transport: Det kan være særdeles farligt, hvis lastbiler kører rundt med store isklumper på tagene, der kan falde ned og gøre stor skade på eksempelvis bagvedkørende personbiler.

Netop derfor er den selvstændige vognmand Allan Soll flere gange i løbet af de seneste uger kørt forbi den såkaldte snebro ved den gamle toldplads i Padborg for at rydde sne og is fra sin lastbils tag. Snebroen består af en stor stige og en platform, hvofra man kan fjerne is fra sin lastbil.

Men Allan Soll er kørt frustreret derfra, idet overnattende lastbilchauffører fra udlandet har blokeret for adgangen.

- Toldpladsen har været propfyldt med lastbiler, der parkerer over det hele, så man ikke har kunnet komme til ved snebroen, siger vognmanden og fortsætter:

- Jeg hader at køre, hvis jeg ved, der ligger noget ovenpå taget, for det kan jo have alvorlige konsekvenser. Jeg kan se, når jeg kører på motorvejen, at der ryger masser af sne fra lastbilerne for tiden, og det er farligt, siger Allan Soll, der har måttet tage en alternativ, høj rampe i brug for at rydde sneen på sin lastbils tag.

- Men det er overhovedet ikke sikkert at gøre det på den måde, mener vognmanden, der en enkelt gang har kontaktet politiet for at få lastbilerne fjernet.