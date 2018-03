Far dømt for vold mod sin otte-årige datter

Rødekro: En 42-årig mand fra Rødekro er ved retten i Horsens dømt for i flere tilfælde at have udøvet vold mod sin datter på otte år. Han blev dømt til fængsel i 30 dage med vilkår om samfundstjeneste. Den 42-årige modtog dommen.

- Den 42-årige mand blev blandt andet dømt for på datterens fødselsdag at have løftet hende op fra jorden i håret. Derudover blev han dømt for i flere tilfælde - i perioden fra januar 2015 til august 2017 - at have taget hårdt fat i datterens arme, så hun fik blå mærker af det, oplyser anklager fra Sydøstjyllands Politi, Mika Nissen, i en pressemeddelelse.

Manden nægtede sig skyldig, men han erkendte, at han i to tilfælde havde taget fat i datterens arm, og at der efterfølgende kom blå mærker af det. Der var dog ikke tale om vold efter hans opfattelse, og han fortalte i retten, at han ikke havde haft til hensigt at påføre hende blå mærker.

Der var også rejst tiltale for, at den 42-årige i 2013 skulle have sparket datteren i maven. Dette blev han frifundet for.