Fantastisk sæsonstart: Ung Aabenraa-rytter får sit bedste resultat

AABENRAA: Bedre start på sæsonen kunne han ikke ønske sig.

20-årige Alexander Salby fra Aabenraa var mere end almindeligt tilfreds, da han havde passeret målstregen i et løb i Belgien fredag eftermiddag. Løbet, som udelukkende bestod af ryttere af under 23 år, endte i en massespurt, og her formåede den unge sønderjyde at presse sin cykel frem blandt de allerforreste og endte dermed på en tredjeplads.

- Helt fantastisk og klart hans største resultat til dato, siger Kim Salby, Alexanders både begejstrede og naturligvis stolte far.

Vinderen af løbet kom fra Team Sunwebs udviklingshold - det firma, der har en af Alexander Salbys absolutte favoritter under kontrakt. Han er hollænder, hedder Tom Dumoulin, og for ganske nylig har Alexander Salby og de øvrige ryttere på det danske ColoQuick-hold mødt ham og alle stjernerne på Sunweb-mandskabet under en træningslejr nær Valencia i Spanien.