Fantastisk oplevelse på Gazzværket: Stjerner bjergtog med Cohen-hyldest

Utallige opfordringer gjorde, at stjernerne valgte at tage på en mini-turné rundt i Danmark for en sidste gang at hylde den legendariske sangskriver Leonard Cohen, som døde i november 2016, med de respektfulde fortolkninger af hans bedste sange.

Danske sangstjerner som Steen Jørgensen, Signe Svendsen, Bjørn Fjæstad, Mike Andersen, Sara Indrio og Claus Hempler var i byen med den sidste koncert på deres korte turné med den hyldestkoncert til Leonard Cohen, som de for to år siden fik strålende anmeldelser for i Amager Bio.

Mange højdepunkter

Det er næsten unfair at nævne nogle højdepunkter fra koncerten, men der er jo altid noget, man husker bedre dagen efter.

Keyboardspilleren Palle Hjorth var én af dem. Han var helt exceptionel og sammen med resten af det veloplagte og velspillende band sørgede han for, at det bare svingede hele aftenen.

Én anden var Bjørn Fjæstad, som fik lov til at synge tre af de mest kendte hits fra Cohens store bagkatalog. "Hallelujah", "First we take Manhattan" og "So Long Marianne". Hans stemme og karisma brød næsten lydmuren, og han skabte den samme magi som Claus Hempler og Signe Svendsen gjorde med deres duet "Dance Me To The End Of Love."

Og så var det fedt at opleve Mike Andersen give den gas i sin hjemby Aabenraa og vise, hvorfor han er blevet én af de store i dansk musik.