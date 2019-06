Fanget i en tidslomme: Fantastisk 90'er-fest bragede ud over scenekanten

Er man til musik fra 90'erne, var Aabenraa stedet at være lørdag. Musik fra 90'erne fyldte Dyrskuepladsen fra middag til godt ud på natten. Foto: Ludvig Dittmann

Vi elsker 90'erne blev for første gang afviklet i Aabenraa. Med et omfattende musik-program blev godt 8.000 mennesker fanget i en tidslomme og var med til at skabe en fest på Dyrskuepladsen. Frivillige fra hele regionen gav en hånd med.

Aabenraa: - Man kan ikke gøre for, at man er fanget i en tidslomme, vel? Så må tøjet bare blive derefter. Louise Fogh og ægtefællen Jimmy skilte sig lidt ud blandt de festklædte gæster til "Vi elsker 90'erne" på Dyrskuepladsen i Aabenraa. Parret fra Løgumkloster var nemlig troppet op i hippie-kostume, som nok mere hører til i slut-60'erne. Tidsforskellen på et par årtier lagde dog ingenlunde en dæmper på deres humør. - Da vi hørte at det var en 90'er fest, skulle vi bare med - tilbage til fremtiden, lød det fra Louise Fogh. Der var da også en kanonstemning på pladsen allerede fra tidlig eftermiddag. 22 bands og et antal dj's dannede fra middag og ud i den sene nat en perlerække af hits fra 90'erne - bl.a. Infernal, Zididada, Right said Fred, Londonbeat, Cut'N'Move og Vengaboys - og sørgede for en fest på pladsen, der som dagen skred frem blev fyldt af lige omkring 8.000 mennesker.

Lær konceptet Det er over al forventning, måtte John Frobøse fra "Vi elsker 90'erne" erkende. - Det er første gang, vi er i Aabenraa, så sønderjyderne skal først lige lære, hvad det går ud på. Det er jo et lidt andet koncept end det, de er vant til, forklarede han. Og konceptet går ud på, at "Vi elsker 90'erne" stiller med hele molevitten - musik, forplejning og underholdning - gæsterne skal sådan set bare komme og så være med til at holde en fest. Den var en gruppe engle og dæmoner fra Bovrup-Varnæs helt med på. - Det er jo musik fra dengang, vi var unge, forklarede Line Jensen, mens vingerne på ryggen blafrede og hornene i panden blinkede lystigt lidt ude af takt med de dunkende rytmer fra scenen. Bag scenen blev der knoklet ihærdigt for at festen kunne forløbe gnidningsløst. I baren, i spisestederne, ved toiletterne og ved indgangen.

Frivillige på banen Frivillige fra stort set hele regionen havde meldt sig på banen for at give en hånd. Ud over Gazzværkets egne bartendere og dørmænd havde flere foreninger fra egnen sendt mandskab til alt forefaldende arbejde. Også det grove. Annemette Børgesen og Marianne Larsen fra Rødekro Gymnastikforening dannede således par i "skraldespands-afdelingen", det vil sige de skulle sørge for at tømme affaldsbeholderne i baren. De kunne se frem til en arbejdsdag, der først sluttede omkring kl. 02 søndag morgen. - Jeg har ikke prøvet det før, men det er meget hyggeligt, så det bliver da lidt af en oplevelse, som samtidig giver noget til klubkassen, lød det fra Annemette Børgesen. Kollegaen Marianne Larsen har prøvet det før, det samme har Anette Heuckendorf og Rie Richelsen - begge fra Vojens Ishockey Klub, hvor de også er frivillige. - Vi træder til, når der er behov for en hånd, bemærkede Anette Heuckendorf. De to er nærmest rejsende i frivillighed, for på sommerens program byder for deres vedkommende desuden på Kløften Festival i Haderslev, Cliff Richard-koncert i Gram og endelig Tønder Festival i august.

