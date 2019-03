Familievirksomhed fik succes på nye markeder: Nu er der 100 millioner kroner på bankbogen

En omsætning, der nærmer sig en halv milliard kroner, og et overskud, der er forbedret med fire millioner kroner. Transportvirksomheden E3 er lykkedes med ekspansion, viser det nyeste regnskab.

- Vi har ansat 20 nye medarbejdere i administrationen, ligeligt fordelt på Padborg og Handewitt, og vi er kommet ind på nye markeder. Specielt i Sydeuropa, og så har vi ekspanderet i Østeuropa, forklarer Per Jørgensen.

- Især første halvdel af regnskabsåret (1. oktober 2017 til 30. september 2018, red.) har været rigtig godt, men efter sommerferien 2018 har vi kunnet mærke en lille afmatning. Der er knap så meget tryk på kedlen, og vi fornemmer en vis forsigtighed, siger Per Jørgensen.

Padborg: Overskud: 10,2 millioner kroner. Ny egenkapital: 100 millioner kroner. Det spritnye regnskab for transport- og logistikvirksomheden E3 Gruppen A/S i Padborg er skøn læsning for ejer og administrerende direktør Per Jørgensen.

Forventer fortsat stigende omsætning

Transportvirksomhederne i Padborg har i flere år været hårdt ramt af chaufførmangel, men tågen er lettet for E3 Gruppen. Nu handler det i højere grad om at øge kvaliteten af arbejdskraften gennem uddannelse. Både hos virksomhedens egne chauffører og underleverandørernes.

- Vi har reduceret vores egen vognpark en del, fordi vi ikke kan skaffe tyske chauffører. Så er der ingen grund til at have biler på tyske plader. I stedet har vores faste underleverandører fået mere at lave, siger Per Jørgensen.

Det flotte regnskab betyder også, at egenkapitalen er ved at være tilbage i det leje, hvor den befandt sig, før Per Jørgensen købte sine søskende ud af familievirksomheden. Den er aktuelt på 100 millioner kroner.

E3 Gruppen er næsten halvvejs i indeværende regnskabsår, og det ser ud til, at der skal en øget omsætning til for at skabe det samme overskud.

- Vi forventer, at det, vi har sat i gang på nye markeder, og investeringen i nye medarbejdere vil begynde at give afkast i løbet af i år, så omsætningen fortsat er stigende, men med en bundlinje, som nok vil ligge på niveau med i år, siger Per Jørgensen.