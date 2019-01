Families livsværk sat til salg: Få din egen campingplads for 33 millioner kroner

Kollund: Har du et ønske om at blive ejer af en firstjernet luksuscampingplads og har 33 millioner kroner på lommen, så er Frigård Camping i Kollund ved Flensborg Fjord en oplagt mulighed. Campingpladsen - én af Danmarks største - er nemlig sat til salg hos Campingmæglerne.

- Alderen trykker ikke nu, men det gør den måske om tre-fire år. Jeg ved, et salg er en proces, der kan tage lang tid. Det handler om at lukke op for, at pladsen er til salg og skal sælges på et tidspunkt, siger indehaver Niels Friis.

Dermed nærmer en Friis-æra i Kollund sig slutningen. Det var Niels Friis' far, landmanden Hans Friis, der etablerede Frigård Camping på en del af sine marker. I 1984 overtog Niels Friis så pladsen efter sin far.

- Det er med mange følelser, jeg gør det her. Det er også derfor, jeg har skubbet det i lang tid. Da jeg traf beslutningen, og det nærmede sig, kom der da også 10.000 tanker om det liv, jeg har haft på campingpladsen. Og om dét, at min far startede den, fortæller 63-årige Niels Friis.