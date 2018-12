Familien laver nytårsmenu til 250 sønderjyder

Når dronningen har talt, skal den gode nytårsmad nydes. Lars Bendiksen og familien på Restaurant Bendiks ved golfbanen i Uge er klar til at levere en treretters nytårsmenu ud af huset. Derefter venter en stille januar.

UGE: Fiskesuppe, helstegt oksemørbrad og panna cotta - alt sammen med en maser herligt tilbehør.

Denne nytårs menu har fristet mange sønderjyder, og derfor har der de senere dage været travlhed i køkkenet på Restaurant Bendiks ved Golfbanen i Uge, hvor Lars Bendiksen er chefen bag gryder og pander.

- Vi har sat et maksimum på 250 kuverter, men vi kunne have solgt måske 100 mere, fortæller Lars Bendiksen, mens oksemørbraden steges og krydres med professionel omhu.

Han har leveret nytårsmenuer ud af huset, de seneste fem år. Kunderne kommer selv om henter maden nytårsaftensdag, og det lader ikke til at være nogen forhindring, at restauranten ligger langt fra alfarvej i en plantage mellem Tinglev og Aabenraa.

- Jeg tager det som et tegn på, at folk synes om den kvalitet, vi leverer, siger Lars Bendiksen, som også havde travlt med at levere julefrokoster ud af huset i hele december.

Her til nytår er der mange sønderjyder, der spiser grønlangkål, men det er der til gengæld ikke efterspørgsel efter hos Lars Bendiksens kunder.

- Jeg tror grønlangkål er noget, folk gerne vil lave selv, for alle har deres helt bestemte idé om, hvordan den skal være, siger han.

Mad ud af huset og forudbestilte arrangementer i restauranten er en væsentlig del af forretningen hos Restaurant Bendiks. Men samtidig er det også stedet hvor medlemmerne af Sønderjyllands Golfklub får en øl og en bid brød efter 18 huller på banen.