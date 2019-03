Familien er bekymret: Politiet beder om hjælp til at finde Susanne

Aabenraa: Syd- og Sønderjyllands Politi har søndag udsendt en efterlysning af den 42-årige Susanne Voigt Eriksen. Politiet oplyser på Twitter, at familien er bekymret for hendes tilstand.

Vagtchef Søren Strægaard oplyser, at Susanne Voigt Eriksen var i nedtrykt tilstand, da hun forlod hjemmet, og derfor kontaktede familien politiet, da hun ikke vendte hjem i løbet af aftenen.

Politiet har uden held har forsøgt at finde frem til kvinden blandt andet ved at prøve at spore hendes mobil og ved at lede efter bilen.

- Vi har forsøgt alle de ting, som vi kunne. Men det har ikke givet noget resultat, og det er derfor, vi går ud og efterlyser hende i offentligheden, siger Søren Strægaard.

Susanne Voigt Eriksen forlod lørdag aften sit hjem i Aabenra i en sort Ford Fiesta med registreringsnummeret AH 90 098.

Susanne Voigt Eriksen beskrives som en 42-årig kvinde, der er spinkel af bygning. Hun har lyst hår, der er sat op i en knold. Hun bærer briller og er iført en striktrøje med skriften BA og hvide bukser med vandrette striber.

Politiet beder især folk om at holde udkig efter Susanne Voigt Eriksens bil. Hvis man har set hende eller bilen, skal man kontakte politiet på telefon 114.