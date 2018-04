Familien Loff er spændt før åbning af Skuden

Skuden

Nina og Henrik Loff fra Krusmølle overtog forpagtningen af sejlklubbens restaurant den 1. marts. Siden har de bygget stedet om og udviklet konceptet for deres sommerrestaurant, som kommer til at hedde Skuden.Samtidig med overtagelsen er deres datter Cathrine kommet hjem for at arbejde på Krusmølle, og hun får Skuden som ansvar.



Skuden bliver en restaurant, som kun har åbent om sommeren, og det er ambitionen, at det skal være et sted med hygge, afslapning og god og ærlig mad.



Familien har lagt vægt på, at det skal være nemt og ligetil, da de aldrig har prøvet at drive en restaurant før, og derfor er det f.eks. ikke muligt at få cocktails, men kun gin og tonic.



Skuden åbner lørdag den 21. april.