Familieejet virksomhed bygger på tysk jord

Harrislee: Den familieejede transport- og logistikvirksomhed Tricolore i Padborg har inden for de seneste tre år udvidet lagerkapaciteten markant lokalt, men nu krydser Tricolore grænsen.

Virksomheden, der ejes af Hardy og Henrik Hansen, far og søn, etablerer i Harrislee et logistikcenter, som på sigt ventes at skabe over 30 arbejdspladser. Det oplyser Tricolore og WiREG, der står for erhvervsfremmeindsatsen i Flensborg, i en fælles pressemeddelelse, som dog ikke fortæller noget om, hvorfor Tricolore denne gang har valgt at bygge i Tyskland.

Til gengæld fortæller den, at man i Harrislee er glade for byggeriet.

- Den yderligere etablering af en stor dansk virksomhed beviser den centrale betydning af Harrislee som en grænsekommune for skandinaviske virksomheder, lyder det fra byens borgmester, Martin Ellermann.