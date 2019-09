Familie ved farlig vej blev afvist: Kommunen siger nej til at forbedre 30 meter sti

Familie vil gerne have en trampesti i Rødekro gjort lidt bredere, så den kan bruges af cyklister og folk med barnevogn. I teknisk udvalg stemte tre for og tre imod, og derfor er idéen afvist af kommunen.

RØDEKRO: Beboerne i tre huse, der ligger tæt op ad den meget trafikerede Hellevadvej i Rødekro, benytter en lille trampesti som smutvej til Grønningen, når de skal ind til Rødekro.

Men stien er for smal til cyklister og til barnevogne. Derfor har en af beboerne, Susie Hylleborg, foreslået kommunen, at stien bliver én meter bred og får grusbelægning, så det ikke kun er letbenede fodgængere, men også folk med barnevogne og cykler der kan få gavn af den.

Alternativet er nemlig at cykle eller gå med barnevogn langs Hellevadvej, og det er alt for farligt, mener hun.

Susie Hylleborg ville gerne have sagen behandlet i teknisk udvalg, men det blev i første omgang afvist. To af udvalgsmedlemmerne, Egon Madsen (S) og Eivind Underbjerg (V), tog ud og kiggede på stien, og Egon Madsen insisterede på at få sagen behandlet i udvalget.

I forvaltningen er der dog ikke den store begejstring for idéen, og formanden for teknisk udvalg, Arne Leyh Petersen (DF), er enig med forvaltningen i, at det vil skabe farlige situationer, når cyklister fra Kløvermarken og Grønningen kan smutte direkte ud på Hellevadvej, hvor der er stærk trafik og ingen cykelsti.

- Der er kun meget få, der har brug for den sti, og dem må vi henvise til den tunnel, der er lidt længere henne ad Hellevadvej, siger formanden.