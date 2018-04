Familie fra Aabenraa deler kæmpe lottogevinst

Et ægtepar, deres to børn og tre børnebørn kan dele 11 millioner kroner.

Held: En heldig familie fra Aabenraa Kommune blev for nogle uger siden de heldige vindere af ikke mindre end 11 millioner kroner. Familien, består af et forældrepar i 70'erne og henholdsvis deres søn og datter, som er i slutningen af 30'erne. Dertil kommer i alt tre børnebørn. Danske Spil fangede den glade far, der har stået for at købe lottokuponerne hver uge igennem mange år.

- Det var altså virkelig heldigt. Vi plejer at forny en kupon med faste tal uge efter uge og samtidig købe en lynlotto for den ekstra spænding. Men det glemte jeg lige den uge og fik kun købt en lynlottoen. Men den var der altså held ved, lyder det fra sønderjyden, som tydeligvis stadig ikke helt er kommet sig over familiens nye tilværelse som mangemillionærer.

Det ældre ægtepar tjekkede tallene på nettet samme aften, som Lottotallene var blevet trukket.

- Der var jo en kæmpe stor pulje på 35 millioner, så det var ekstra spændende. Og så kunne vi jo se, at der var tre vindere med syv rigtige - og at hver vinder ville få en gevinst på 11.666.666 kr. Og selvom vi så skal dele dem med vores søn og datter, så er der da stadig en pæn slat tilbage, lyder det.