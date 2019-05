Ordensmagten har lige nu problemer med personer, der udgiver sig for at være fra politiet.

Aabenraa: Syd- og Sønderjyllands Politi har i den seneste tid registreret, at flere borgere telefonisk er blevet kontaktet af personer, der udgiver sig for at være fra politiet. På den måde forsøger de at få lokket personlige oplysninger ud af borgerne, som de så efterfølgende kan misbruge.

Den seneste tilfælde fandt sted i Aabenraa, hvor en borger blev ringet op af en person, der udgav sig for at være fra politiet. Borgeren blev dog mistænkelig, og vedkommende røbede ikke noget.

- Det er den helt rigtige måde at forholde sig på, siger politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Eksemplet fra Aabenraa skiller sig en del ud i forhold til andre anmeldelser om opkald fra falske politibetjente.

- Både personen, der udgav sig for at være fra politiet talte farsi, og det gjorde anmelderen også, siger Thomas Berg.