Falder uden for regler: Enkelte elever på specialskole må kigge langt efter kortere transporttid

Ens postnummer er ikke uden betydning, når ruterne for elevkørslen til Fjordskolen i Aabenraa planlægges. Elever med bopæl uden for Aabenraa Kommune har nemlig ingen maksimal transporttid.

Aabenraa: Selvom Fjordskolen har oplevet et drastisk fald i antallet af elever fra andre kommuner, er der ved starten til det nye skoleår stadig 20 elever, der ikke er fra Aabenraa Kommune. Og de står nu i en særlig situation, når det gælder transporten til og fra Fjordskolen, som et år endnu stadig ligger i Aabenraa. Mens alle elever med bopæl i Aabenraa Kommune kan glæde sig over, at byrådspolitikerne for dem har vedtaget en maksimal transporttid på 60 minutter hver vej, er der ingen regler for, hvor længe de må sidde i bussen, fordi de krydser en kommunegrænse. Det er Handicap Befordring A/S, som vandt udbuddet på Fjordskolen-kørslen, der skal få puslespillet til at gå op, og det er ikke nødvendigvis uden konsekvenser, at børnene fra Aabenraa Kommune må prioriteres højest.

Hvis man først må afhente en time før ringetid, har vi effektivt kun tre kvarter at køre i, fordi vi skal nå at tømme bussen. Så skal der bruges endnu flere busser. Jacob Krogsgaard, direktør for Handicap Befordring A/S.

Et kvarter længere Direktør Jacob Krogsgaard, Handicap Befordring A/S, fortæller om rammerne for kørslen - og hvad der skal til, hvis køretiden skal sænkes for elever fra andre kommuner. Typisk fra Haderslev, Sønderborg og Tønder kommuner. Hvad betyder det for transporttiden for elever bosiddende i andre kommuner, at Aabenraa Kommune har fastsat en maksimal transporttid på 60 minutter hver vej for sine egne borgere? - Det betyder, at vi altid henter borgere uden for Aabenraa Kommune først på ruten, og først derefter samler borgerne op fra andre kommuner. Derfor vil de altid få en længere køretid, forklarer Jacob Krogsgaard. Hvad er den længste transporttid for eleverne uden for Aabenraa Kommune? - Det er min vurdering, at de sidder et kvarter længere i bussen end borgerne fra Aabenraa Kommune, siger Jacob Krogsgaard.