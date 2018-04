Faldende elevtal rammer tre skoler ekstra hårdt

På Hærvejsskolen, Kollund og Felsted skoler er der skrevet så få elever ind til det kommende skoleår, at man er nødt til at reagere. I Felsted ser det dog ud til, det kun rammer et enkelt år.

Aabenraa: Otte elever. Det er, hvad der lige nu er skrevet op til Kollund Skoles kommende 0. årgang. Normalt plejer der at være omkring 15 skoleklare børn i distriktet. Og intet tyder på, at det ser bedre ud de kommende år. - Det er træls, men vi er jo nødt til at tage fat på, hvad vi gør, og det er vi i gang med, siger skoleleder Søren Homaa, der fra det kommende skoleår blandt andet har planlagt, at årgange undervises på tværs i musik, idræt og billedkunst. Det får pengene til at slå til det kommende skoleår, så der er tid til at lave en mere omfattende model for, hvordan udfordringen løses på længere sigt. - Vi skal have skabt en struktur, hvor vi pædagogisk kan præstere på mindst samme niveau som i dag, hvor vi jo ligger højt i de nationale test, på trivselsmålingerne og lederevalueringer, siger Søren Homaa, der håber at finde frem til en løsning, der bærer med op gennem klasserne - og hvor det bliver nemt atter at omstille sig til flere elever.

Aktuel status indskrivningstal I parentes antallet af elever på den nuværende 0. årgang som oplyst på skolens hjemmesideBolderslev Skole 15 (16)



Bylderup Skole 18 (26)



Felsted Centralskole 9 (26)



Genner Univers 8 (4)



Hellevad Børneunivers 17 (18)



Hjordkær Skole 25 (24)



Hovslund Børneunivers 11 (10)



Hærvejsskolen 50 (67)



Høje Kolstrup Skole 44 (45)



Kliplev Skole 18 (19)



Kollund Skole 8 (15)



Kongehøjskolen 67 (86)



Lyreskovskolen 42 (42)



Løjt Kirkeby Skole 40 (40)



Ravsted Børneunivers 10 (9)



Stubbæk Skole 23 (27)



Tinglev Skole 36 (23)



Varnæs Skole 16 (16)



40 børn har fået godkendt en anmodning om at udskyde skolestarten med et år.



Ud over et fast beløb får skolerne tildelt penge per elev. Skæringsdatoen for det kommende budgetår er 5. september. Erfaringen viser, at der kan ske en del de kommende måneder. Eksempelvis var indskrivningstallet for Tinglev Skole sidste år 16 elever, men der er ifølge skolens hjemmeside nu 23 elever på 0. årgang. I Bolderslev var 21 elever skrevet ind, nu er der 16.

Der er nemlig lys i mørket for den lille skole mod syd. For i nabobygningen, Kollund Børnehus, der også har Homaa som øverste leder, er der lige nu nærmest pladsmangel. - Så i den samlede organisation er vi ikke så bekymrede, siger skolelederen. Der er også det, Anette Riis Svendsen, afgående skoleleder på Felsted Skole, kan sige, selv om indskrivningstallet her er ekstremt lavt. Kun ni elever er skrevet op til skolestart i august - af de nuværende årgang er der 16 elever på den, der er mindst. - Det ser heldigvis ud til, at der allerede fra næste år er over 20 igen, men vi skal selvfølgelig have fundet ud af, hvad vi gør med lige den årgang, der kommer nu, for en klasse af den størrelse er lige i underkanten, sige Anette Riis Svendsen, der oplyser, at tanken er, at skolen skal ud og lave noget opsøgende arbejde hos andre skoler for at hente inspiration til, hvordan udfordringen gribes an.