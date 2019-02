Det tyske mindretals organisation, Bund Deutscher Nordschleswiger, har støttet udgivelsen af en ny bog, der stiller skarpt på mindretallets opfattelse af tiden under nazismen, besættelsestiden og det efterfølgende retsopgør.

- Der er nogle i mindretallet, der synes, at vi i stedet bør holde op med at diskutere fortiden. Men jeg er helt og aldeles uenig. Først når vi selv har gjort op med historien, kan vi begynde at stille krav til andre.

Sådan lød det fra formanden for Bund Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen, da han talte i forbindelse med præsentationen af museumschef Henrik Skov Kristensens nye bog, "Gerningsmænd eller ofre?".

Bogen belyser den udvikling, der er sket i mindretallet, når det gælder opfattelsen af nazitiden og den tid, der fulgte, hvor mange medlemmer af det tyske mindretal i Sønderjylland blev interneret i Fårhuslejren som et led i retsopgøret.

Hans Skov Kristensen udgav i 2011 bogen "Straffelejren", der netop handler om Fårhuslejren og de mennesker, der sad fanget her i tiden efter besættelsen.

- Den bog læste jeg med stor interesse. Den er hård i sin dom, men den er retfærdig, og vi kan som mindretal ikke bare affærdige bogen og dens konklusioner, lød det fra Hinrich Jürgensen.

- Indtil den bog kom, har det, vi kalder Fårhusmentaliteten, været fremherskende - idéen om, at vi blev forført af Hitler og uskyldigt dømt af Danmark. At vi nu kan gøre op med den mentalitet, skyldes ikke, at vi er modigere eller klogere end vores forfædre. Men tiden har arbejdet for os, fastslog mindretallets formand.