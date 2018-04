Fakta i Vestergade lukker

Ejeren af Fakta-kæden har besluttet at lukke 47 butikker. Blandt de udvalgte er butikken i Vestergade i Aabenraa.

- Jeg ved ikke, om Fakta kan tilbyde job i andre butikker, men jeg skal under alle omstændigheder ud og finde noget andet, siger Svend Erik Skødt.

For butikschefen Svend Erik Skødt er det derfor en trist dag. Han fik kun et par måneder som butikschef i Aabenraa, og han ved ikke på nuværende tidspunkt, hvad fremtiden bringer.

Aabenraa: Da detailhandelsvirksomheden Coop torsdag eftermiddag afslørede, at den har besluttet at lukke 47 Fakta-butikker på landsplan, var der endnu ikke sat navn på de butikker, der bliver tvunget til at dreje nøglen. Det er der nu, og i Aabenraa Kommune er det Fakta-butikken på Vestergade i Aabenraa, der lukkes.

Jeg skal under alle omstændigheder ud og finde noget andet.

Lukker om en måned

Fælles for de 47 butikker, som Coop har besluttet at lukke, er, at de giver underskud og ikke har udsigt til andet.

- Medarbejderne har gjort alt, hvad de kunne. Men der er butikker, der er placeret forkert med for lille kundeunderlag, og hvor det ikke er muligt at opnå en lønsom drift, siger Stina Glavind, der direktør for Fakta-kæden.

Coop og Fakta gør også opmærksom på, at man vil forsøge at tilbyde de berørte medarbejdere job i andre butikker, men der er ikke meget tid at løbe på.

- Vi har fået at vide, at den sidste åbningsdag her i Fakta på Vestergade er den 21. maj, siger Svend Erik Skødt.

Lukningen af de 47 butikker rundt omkring i Danmark betyder, at antallet af Fakta-butikker nu er nede på 359 butikker.

I 2017 havde Fakta-kæden et minus på 18 millioner kroner mod et underskud på 124 millioner kroner året før.