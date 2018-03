Færre rygere i Aabenraa Kommune

- Det er selvfølgelig gode tegn, at rygning og alkohol fylder mindre i borgernes hverdag. Det er vigtigt, at vi nu fastholder den gode udvikling, så det fremover kan blive endnu bedre, siger Karsten Meyer Olesen (S).

Aabenraa: Mens det kniber med at holde vægten, så går det den rigtige vej, hvad rygning og alkohol angår for borgerne i Aabenraa Kommune. Den landsdækkende undersøgelse "Hvordan har du det? 2017" viser nemlig, at borgerne i Aabenraa Kommune ryger og drikker mindre end tidligere.

Flere har aldrig røget

For Aabenraa Kommune viser undersøgelsen, at andelen af borgere, der drikker mere end syv genstande om ugen for kvinder og 14 genstande om ugen for mænd, er faldet fra 18 procent i 2010 til 13 procent i 2017. Også andelen af borgere, der drikker mere end 14 genstande om ugen for kvinder og 21 genstande om ugen for mænd er faldet. Dog kun med en procent.

Når det gælder rygning, går det også den rigtige vej. Undersøgelsen viser nemlig, at 19 procent af borgerne i Aabenraa Kommune ryger dagligt i modsætning til 21 procent i 2010. Andelen af borgere i kommunen, der aldrig har røget er tilsvarende steget fra 45 procent i 2010 til 49,5 procent i 2017.

For Region Syddanmark viser undersøgelsen, at antallet af syddanske rygere stort set er stagneret på godt 18 procent. Det sker efter en længere periode med et fald i antallet af rygere. På det seneste kan der endda spores en svag stigning i antallet af unge kvinder, der ryger.