Færre medarbejdere har skaffet større overskud hos Valmont SM

Valmont SM A/S i Hjordkær kom ud af 2017 med overskud, selv om omsætningen hos den store leverandør til vindmølle- og offshoreindustrien er faldet.

Hjordkær: Omsætningen er faldet, men overskuddet er steget.

Sådan ser det netop offentliggjorte regnskab for 2017 i korte træk ud for Aabenraa Kommunes næststørste, private arbejdsplads - Valmont SM A/S.

Den amerikansk-ejede fabrik i Hjordkær med speciale i stålkonstruktioner til vindmølle- og offshoreindustrien kom ud af det seneste regnskabsår med et overskud på 26,8 millioner kroner. Det var på linje med 2015-tallet, mens 2016 lå nede på et plus på 14,6 millioner kroner.

Administrerende direktør Jens Holk Nielsen ønsker ikke at forklare, hvordan det har kunnet lade sig gøre at næsten fordoble overskuddet, selv om omsætningen faldt fra 725 millioner kroner til 664 millioner kroner.

- Jeg har ikke mere at sige end det, man kan læse i regnskabet. Vi har ikke noget specielt, vi ønsker at få kommunikeret ud, siger Jens Holk Nielsen.