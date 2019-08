Færre besøgende: Bibliotek sætter sin lid til Genforeningsparken

- Vi skulle gerne have flere borgere til den nordlige del af byen, for vi er lidt frakoblet gågaden, som det er lige nu. Når Genforeningsparken er færdig (til foråret, red.), bliver vi forhåbentlig en større og mere attraktiv del af det samlede byrum, siger hun.

Her kan de nye rammer i Genforeningsparken, som biblioteket i Aabenraa bliver en del af, være med til at trække flere til, mener Charlotte Stoltenberg.

Det håber i hvert fald Charlotte Stoltenberg, leder af bibliotekerne og kulturhusene i Aabenraa Kommune. I gårsdagens avis kunne vi fortælle, at mens borgerne er usædvanligt flittige til at gå på biblioteket i Sønderborg Kommune - otte besøg om året pr. person - så kniber det mere i Aabenraa Kommune, hvor tallet er fem besøg, ét under landsgennemsnittet.

De fysiske rammer

Hun er ikke overrasket over, at tallene er højere i eksempelvis Sønderborg.

- Når man bygger et nyt, lækkert bibliotek med flere funktioner under samme tag, som de har gjort i Sønderborg, trækker det bare nye til. Det kan du også se med Dokk1 i Aarhus, Kulturværftet i Helsingør og Kulturøen i Middelfart. Det handler om at have et attraktivt, fælles byrum, hvor folk kan være sammen, og de fysiske rammer betyder generelt bare rigtig meget, siger Charlotte Stoltenberg.

Der er ikke ligefrem et nyt bibliotek på vej i Aabenraa, men det betyder ikke, at der ikke er udvikling at spore hos Aabenraa-bibliotekerne, mener hun.

- Vi er inden for den seneste tid blevet lagt sammen med kommunens kulturhuse og borgerhuse, så det forventer vi os en synergieffekt af. Eksempelvis putter vi nogle aktiviteter ind i Nygadehuset, som vi ikke ville have gjort tidligere. Så vi er bestemt en organisation i bevægelse, siger Charlotte Stoltenberg.