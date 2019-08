Kvinde gennemlevede et mareridt med voldtægt, vold og trusler en fredag i maj. Nu er manden, der er fra Kosovo, idømt ubetinget fængsel, udvisning og indrejseforbud. Han ankede øjeblikkeligt.

Aabenraa: 30-årige Fatlum Beqaj, der er statsborger i Kosovo, er ved Retten i Sønderborg blevet dømt for at have begået en voldtægt ved "andet seksuelt forhold end samleje", ligesom han er kendt skyldig i vold og trusler.

Ofret er en 27-årig kvinde, der ifølge anklageskriftet mødte sin overfaldsmand på en rasteplads ved Gammel Ribevej i Aabenraa fredag den 3. maj. Her truede han i tidsrummet fra cirka klokken 8 til cirka klokken 14 kvinden til oralsex, som førte til sædafgang. I samme tidsrum har gerningsmanden i et område nær Åbæk Strand, også ved Aabenraa, slået hende med en ledning og truet hende med en boltsaks. Efterfølgende er kvinden under en køretur blev slået i hovedet med både flad og knyttet hånd.

Den 30-årige mand blev idømt et år og tre måneders ubetinget fængsel, ligesom han blev udvist med et indrejseforbud på 12 år. Han nægtede sig skyldig og ankede dommen på stedet.

Han er nu varetægtsfængslet indtil ankesagen.