Fællesskab holdt nytårskur

Kirsebærhavens Aktivitetscenter er et mødested for kommunens borgere, som enten er over 60 år eller førtidspensionister. Målet er at skabe et forum for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats med et bredt tilbud af aktiviteter - lige fra kreative tiltag, foredrag, udflugter og sport.

Aabenraa: Det er altid spændende, når en ny sæson åbner i Kirsebærhavens Aktivitetscenter. For så er det tid til at tegne medlemskab - igen eller et helt nyt. Leder af aktivitetscenteret Joanna Wolf holdt da også et vågent øje med den nye medlemsliste ved nytårskuren i går.

Med for første gang

Én af dem, der trådte ind ad døren for første gang i går, var Bente Tønder, Aabenraa.

- Jeg blev folkepensionist den 23. december og så er jeg stoppet med at arbejde. Jeg har aldrig været hér før, men jeg har hørt så meget om det. Jeg fik et medlemskort af nogle bekendte i fødselsdagsgave - de mente, at det lige var noget for mig, fordi der er så mange gode aktiviteter. Jeg har læst det nye sæson-program. Det er godt nok alsidigt - så lige nu ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal deltage i, fortæller Bente Tønder, der i mange år har været beskæftiget på Jobcenteret.

Der er stor søgning til de forskellige aktiviteter, erkender Joanna Wolf. Der er både de faste programpunkter hver uge, bl. a. quiltning, zumba, seniordans, billard, madlavning, musik og sang, pilates og yoga.

- Og så er der de arrangementer, som man kan deltage i. Det kan være en modeopvisning eller foredrag - eller en single-aften, hvor der er god lejlighed til at møde nye bekendte eller danne netværk, forklarer Joanna Wolf.

Hun er ikke kun glad over de mange aktiviteter, som huset kan tilbyde. Hun er også stolt over, at det hele bæres af frivillige.

- Vi er faktisk kun to ansatte. Resten - det vil sige lige nu 103 medlemmer - gør et frivilligt og ulønnet arbejde. Hér i morges klokken syv (i går, tirsdag; red.) var der for eksempel et rengøringshold, der gik i gang med at vaske gulve og gøre toiletterne rene, fordi vi skulle have nytårskur.