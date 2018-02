Facebook-strid: Dahle hyrer Karoly Németh i Tietje-sag

Det tidligere byrådsmedlem Kaare Solhøj Dahle (UP) har ikke opgivet sin påstand om, at Venstres Philip Tietje har chikaneret ham gennem en række falske Facebook-profiler. Nu har han lagt en civilretlig sag i hænderne på advokat Karoly Németh.

Aabenraa: Kaare Solhøj Dahle, tidligere løsgænger i Aabenraa Byråd, har anklaget sin nu lige så tidligere byrådskollega Philip Tietje (V) for via falske Facebook-profiler at have chikaneret ham, men anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi besluttede i august sidste år, at der ikke var grundlag for at rejse sigtelse mod Philip Tietje.

Alligevel ser det ikke ud til, at sagen er lagt død. Kaare Solhøj Dahle har nemlig hyret den højt profilerede københavnske advokat Karoly Németh med henblik på en civilretlig sag.

- Jeg er ovenud harm over det, der er sket, og mindst lige så harm over, at det endnu ikke har haft en konsekvens for vedkommende, siger Kaare Solhøj Dahle, som derudover henviser til sin advokat i sagen.

Og Karoly Németh bekræfter, der er en civilretlig sag undervejs.

- Det kan jeg godt sige med stor sikkerhed. Hvis det står til mig, bliver Philip Tietje - hvis han ikke erkender, at han har lavet disse falske profiler - sagsøgt øjeblikkeligt, siger Karoly Németh.