Få overblikket her: Sådan fejres Dannebrogs 800 år i Aabenraa

Lørdag den 15. juni fylder Dannebrog 800 år. Det fejres over tre dage i Aabenraa, hvor sagnet siger, at Valdemar Sejr sejlede til Kongehøjen efter Estlandstogtet i 1219 på vej til Urnehoved Tingsted, hvor den forsamlede folkemængde for første gang fik lejlighed til at se det fra himlen faldne Dannebrog. Her får du et overblik over alle arrangementerne i forbindelse med fejringen.