Få lov at være arkæolog for en dag

Aabenraa: Mange børn og voksne drømmer om at være arkæolog og finde gamle ting i jorden. Nu er muligheden der, for lørdag den 5. maj kl. 10-14 kan man nemlig deltage i udgravningerne ved Museum Sønderjyllands store udgravning sydvest for Aabenraa. Det er Sønderjyllands største udgravning nogensinde, hvor arkæologerne i mere end et år har gravet forud for Apples og Googles kommende store datalagre. Museet undersøger ca. 420 hektar, og 25 arkæologer arbejder frem til udgangen af 2018 på området. Lørdag 5. maj skal deltagerne grave i et område, hvor der er fundet stolpehuller til huse fra både stenalder, bronzealder og yngre jernalder, så de ældste er mere end 4500 år gamle og de yngste fra perioden 350-500 e.Kr.

I løbet af de fire timer, som arrangementet varer, vil man blive vist rundt på udgravningen, få lov til at grave og ikke mindst gå med metaldetektor. Der er en lille deltagerbetaling, og man skal tilmelde sig senest 3. maj. Der er mere info på museernes hjemmeside.