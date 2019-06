Få borgere har søgt om sociale frikort

Aabenraa: Siden årsskiftet har borgere i Danmark med særlige sociale problemer kunnet søge om at få et socialt frikort, der betyder, at de kan tjene op til 20.000 kroner skattefrit om året i et ordinært, ustøttet arbejde. Efter de første fem måneder har Aabenraa Kommune nu gjort status, og der har ikke været rift om at komme i betragtning til at få et socialt frikort.

Der er siden forsøgsordningen blev indført bevilget to sociale frikort i Aabenraa Kommune, givet fem afslag, mens to ansøgninger lige nu er ved at blive behandlet. De små tal kommer noget bag på Kim Brandt (S), der er næstformand i arbejdsmarkedsudvalget i Aabenraa Kommune.

- På landsplan regner man med, at der på årsbasis bliver udstedet omkring 4000 sociale frikort. Det vil i Aabenraa Kommune svare til cirka 40 frikort, men det tal når vi nok ikke op på, siger Kim Brandt.