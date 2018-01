- Vi taler om den totale genforening, og det bliver et samlingssted, som naturligvis også er for det tyske mindretal. Et nyt Tinglevhus skal afspejle virkeligheden i grænselandet, fortsætter han.

- Men det nye Tinglevhus skal også blive et samlingspunkt for hele grænselandet, og hvor Folkehjem i Aabenraa er genforeningens fødested, så skal det nye Tinglevhus være symbolet på genforeningen 100 år senere, siger Poul Erik Thomsen, der er formand for TinglevForum.

Tinglev: Et nyt Tinglevhus med hotel, restaurant, selskabslokaler og et sønderjysk køkken som et genforeningens hus anno 2020. TinglevForum kaster sig i første kvartal næste år ud i foreningens hidtil mest ambitiøse projekt. Et helt nyt forsamlingssted, der har været efterlyst, lige siden Hansens Gæstgivergård som det sidste lukkede i Tinglev.

TinglevForum skal virke som en samlende kraft for foreninger og grupper af borgere og som en støtte for alle ildsjæle for dermed at bidrage til at skabe rammerne for den bedst mulige udvikling for Tinglev by.TinglevForum skal være som en interesseorganisation for foreningslivet og dermed hele byens stemme, der hvor de afgørende beslutninger træffes. TinglevForum skal desuden være et koordinerende organ for byens forenings- og erhvervsliv.

20 millioner kroner

TinglevForum havde oprindeligt planlagt et nyt Tinglevhus i Tinglev Midt, men på et borgermøde blev der peget på en placering ved Centerpladsen. Det er den model, TinglevForum nu ønsker at prøve af. Også selv om det bliver et projekt, der løber op i størrelsesordenen 20 millioner kroner.

- Der er en betydelig risiko for, at det vil blive tomme og forhenværende butikker, der kommer til at præge bybilledet langs med Hovedgaden. Et nyt og moderne Tinglevhus på hjørnet af Hovedgaden og Jernbanegade vil derimod kunne blive et nyt monument for byen, siger Poul Erik Thomsen.

TinglevForum har nedsat en projektgruppe og indledt et samarbejde med Arkitektfirmaet A78, der har udarbejdet de første tegninger.

- Nu skal vi så have møder med arkitekterne i det nye år, hvor planerne skal præciseres, siger Poul Erik Thomsen.

I det nye år skal der også nedsættes en økonomigruppe, der skal stå for indsamlingen af en million kroner til projektet.

- Målet er, at vi selv stiller en million, der skal vise, at vi mener det alvorligt, når vi senere skal ud og søge penge hos fonde, siger Poul Erik Thomsen.

TinglevForum skal også i første kvartal næste år sammensætte en helt ny bestyrelse for Den Selvejende Institution Det Nye Tinglevhus, og det bliver bestyrelsen, der skal forsøge at finde en fond, der vil være interesseret i at gå med ind i projektet.

- Hvis det her skal lykkes, får vi brug for et stærkere Tinglev end nogensinde, siger Poul Erik Thomsen.