Som en del af Hjerneugen holdt Line Pharao Stein på Aabenraa Bibliotek et foredrag om at leve med Asperger.

Aabenraa: Livet med Asperger er ikke altid lige let, og hvis man kombinerer det med sorgen over at miste sin mor og følelsen af ikke at blive forstået af resten af samfundet, involverer det mange bump på vejen.

Sådan har det været for 19-årige Line Pharao Stein fra Bolderslev, der onsdag brugte et par timer på Aabenraa Bibliotek på at gøre andre klogere på diagnosen, så de kan få en større indsigt og forhåbentlig forstå deres kære, der også er ramt af Asperger.

- Jeg har oplevet så meget modgang, at det ville være spildt, hvis jeg ikke bruger det på at forsøge at hjælpe andre, siger hun i en pressemeddelelse fra biblioteket.

Line Pharao Stein begyndte sit foredrag med at hive guitaren frem og uden mikrofon spille og synge sin egen sang kaldet "Lyset skal findes". Sangen skrev hun, da hun havde en depression.