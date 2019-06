I forbindelse med renoveringen af Slotsvandmøllen har Museum Sønderjylland fået mulighed for at kigge ned i dæmningen mellem Møllemærsk og Brundlund Slot. Tirsdagens gravearbejde afslørede de ældste dele af den.

Og museumsinspektør Anders Hartvig kom tirsdag på hårdt arbejde. Godt halvanden meter nede under brostenene dukkede der gamle træplanker op og under dem bearbejdede træstammer, som måtte graves fri med håndkraft, da gravkoen ikke kunne komme til for gamle kabler.

Arbejdet med at lægge rør og installere pumpen under vejen mellem Mølleåen og søen er i fuld gang - og det er medarbejdere fra Museum Sønderjyllands arkæologiske afdeling også. Som de altid er det, når der graves i historiske omgivelser.

Slotssøen i baggrunden blev for et par år siden lukket af mod vest, så derfor strømmer vandet ikke længere forbi slotsvandmøllen og ud i Mølleåen. Ved at lægge rør under dæmningen og koble en pumpe på, vil det være muligt igen at øge vandstanden i søen, når det nyetablerede møllehjul skal dreje rundt. Foto: Timo Battefeld

Der manglede egetræ

- Det er første gang, vi ser, hvordan dæmningen har været bygget op - og det er samtidig beviset på, at det her er den gamle vej gennem byen til slottet, forklarede Anders Hartvig, der havde håbet på, at han og kollegaen Mette Sørensen ville ramme ned i dæmningen, men at den var så fint bevaret, som den viste sig at være, var dagens gode nyhed.

- Der er jo blevet gravet kabler ned i tidens løb, og det kan forstyrre rigtigt meget, men det ser ud til, vi har været ret heldige her, lød det fra museumsinspektøren.

På stående fod - og med hjælp fra byggemateriale fra slottet, der lå nogle af i lagene - gættede han på, at dæmningen er anlagt et sted i 1400- eller 1500-tallet. Desværre bliver det nok ikke meget mere præcist, selv om de to arkæologer tog noget af det fundne træ med hjem til Haderslev.

Det var nemlig kun bøgetræ, der dukkede op under udgravningen. Der skulle have været egetræ til for en præcis datering, men da de ældste dele af Slotsvandmøllen er fra 1530'erne, hænger det pænt sammen med Hartvigs mavefornemmelse.

- Man har jo givetvis bygget dæmningen for at opstemme vandet til møllen. Ellers havde det jo været nemmere bare at bygge en bro, som han forklarede.