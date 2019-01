Et Hjerte for Alle: Aabenraas juleindsamling tæt på millionen

AABENRAA: Tal kan både være taknemmelige og andre gange vanskelige at sammenligne. Det sidste gælder i hvert fald indsamlingsresultatet i Et Hjerte for Alle.

Under alle omstændigheder kan det allerede nu slås fast, at der også til næste jul bliver delt rigtigt mange penge ud til dem, der i Aabenraa Kommune har sværest ved at få råd til julegaver til børnene.

Kassereren i foreningen Et Hjerte for Alle, Orla Jensen, har gjort resultatet op for juleindsamlingen, og det viser, at det landede på 970.562 kroner. Det er faktisk lidt mere end i 2017, da slutbeløbet lød på 948.000 kroner. Tallene er dog ikke helt sammenlignelige, for udgangspunktet var bedre ved julen i 2018 end i 2017.

- Ved denne jul havde vi en startkapital på rundt regnet 325.000 kroner mod 253.000 i 2017. Til gengæld er der i tallet på 970.000 ikke regnet et salg af hjerteaktier på små 30.000 kroner med. Samlet set betyder det, at resultaterne for 2017 og 2018 er næsten identiske, gør Orla Jensen op.