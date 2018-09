Esben og Decha åbner en Punkt 1 i Aabenraa

- Jeg har altid drømt om at have min egen butik. Jeg kom ind i hvidevarebranchen på en sjov måde, da jeg egentlig bare skulle have et afløserjob hos Skousen, men jeg blev hurtig bidt af den. Det er en lidt nørdet branche, for der sker en udvikling hele tiden, og du skal finde kundens behov og sørge for, at de får det rigtige med hjem. At yde den service er lige mig, fortæller Decha Punchat.

De to er tidligere kolleger fra Skousen, hvor de nåede at arbejde sammen med i cirka ti år, inden deres veje skiltes. I de ti år var deres samarbejde så godt, at de nu har lyst til at være forretningspartnere og sammen blive franchisetagere af Punkt i Aabenraa.

Det er her mellem Idé Møbler og Netto på Løgumklostervej, hvor LoppeForum før holdt til, at de to tidligere kolleger Decha Punchat, til højre, og Esben Sonne nu bliver partnere i Punkt 1. Foto: Claus Thorsted

En fantastisk handelsby

Det er det også for Esben Sonne, som har over 35 års erfaring i hvidevarebranchen. Han er egentlig uddannet inden for trælast, men det er blandt hvidevarerne, at han befinder sig bedst. Det er i Sønderborg, han har slået sine folder gennem årene, men nu blev det i Aabenraa, at han åbner sin egen Punkt 1.

- Aabenraa er en fantastisk handelsby, så det var heldigt, at det er her, vi kan få lov til at åbne. Vi synes, at vi kan bidrage til handlen her og være med til at skabe endnu mere liv. Vi har også fundet en rigtig god beliggenhed her mellem Netto og Idé Møbler, hvor vi kan ses fra Løgumklostervej og ligger tæt på motorvejen. Da Punkt 1 er en del af er en del af et stærkt netværk gennem Expert Nordic og Power, ved vi, at mange fra den vestlige del af Sønderjylland gerne kører til Power i Sønderborg, og nu kan de jo spare 25 minutter og handle hos os i stedet for, da vi har det samme centrallager som Power, forklarer Esben Sonne.

Punkt 1 på Løgumklostervej åbner torsdag den 27. september.