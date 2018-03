Erik vil fortsat kunne tage hjemmefra med god samvittighed

Og det var et godt valg. Forvaltningen har netop afleveret en evaluering af det første halve år med den såkaldte udvidede klippekortsordning, og den viser, at den ekstra hjælp og omsorg er faldet et tørt sted.

For halvanden måned siden fortalte JydskeVestkysten historien om Erik Blenner , der i seks år har passet sin demente hustru, Vicky. Med den nye ordning har han blandt andet fået mulighed for at gå ud og købe ind alene og tage til tjek på gigthospitalet for sin gigtsygdom uden at behøve at have Vicky med, som snakkede hele tiden under konsultationen.Når Erik skal ud, er det altid Ulla Asmussen, som i forvejen er fast hjemmehjælper hos familien hver morgen, der tager sig af Vicky.- Det er godt, at det er Ulla, der kommer, for Vicky kender hende, understregede Erik ved den lejlighed.

- Det har jo vist sig, at den måde, det gamle udvalg valgte at gøre det på, har været rigtig god. Så vi fortsætter, forklarer formanden for udvalget, Karsten Meyer Olesen (S), der i opgørelsen over klip fra september og 2017 ud kan se, at der er bevilget 564 timer til aflastning af pårørende til dementer og 2680 timer til ensomme borgere.

Derfor var det også nemt for det nye social- og sundhedsudvalg at sige ja til at fortsætte ordningen i den nuværende form.

Selskab til aftensmaden

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget den enkelte kan trække på ordningen. For at sikre, at ordningen kan holdes inden for budgettet, er der dog sat nogle kriterier op for, hvornår kommunens demenskoordinator kan bevilge klip til de pårørende dér.

Her kan være tale om, at den pårørende kan komme ud og købe ind, gå til lægen, deltage i særlige familiearrangementer eller sociale aktiviteter.

For de ensomme borgere er det kommunens Forebyggende Hjemmebesøg eller Visitation & Rehabilitering, der skal kontaktes, og også her er der stillet nogle overordnede kriterier op som træning i at klare indkøb eller deltage i aktiviteter uden for egen bolig. For borgere med så lavt et BMI, at de går i kategorien undervægtige, kan man også få selskab under måltider.