Erhvervskundechef fortalte om vækstfonden ved Rotary-møde

Rødekro: Erhvervskundechef Marianne Jeppesen og souschef Birgitte Overgaard Pharao var forleden gæster hos Rødekro Rotary Klub for at fortælle om Vækstfonden og hvordan den kan bidrage til at styrke de virksomheder der har behov for ekstra kapital og som ikke har mulighed for lån via de normale finansieringsinstitutter.

Virksomhederne skal have styr på deres kompetencer i ledelsen, og de skal præsentere deres plan på en måde så Vækstfonden bliver overbevist om at det er realistiske planer. Ligheden med tv-programmet "Løvens Hule" var påfaldende, og de ca. 35 rotary-medlemmer blev da også "klædt på til Løvens Hule" med foredraget. /exp