Erhverv: Formand for DI Sønderjylland ærgrer sig over kommunal Aabenraa-dukkert

Aabenraa: Det kørte ellers lige så godt for Aabenraa, der sidste år gik 18 pladser frem og blev kommunen med førertrøjen på, når det gjaldt erhvervsvenlighed i det sønderjyske.

Men nu har Aabenraa fået en dukkert med 30 pladser ned til en 48.-plads i undersøgelsen DI's Lokalt Erhvervsklima 2019. Dog har kommunen stadig en vis styrkeposition, når det gælder de fysiske rammer med en placering på en 17.-plads.

- Det er en stor skam, at Aabenraa nu ligger på den laveste placering, kommunen nogensinde har ligget på i DI's undersøgelse. Men godt at kommunen stadig har et godt fokus på fysiske rammer. Gode fysiske rammer er en forudsætning for, at en virksomhed kan vokse og skabe arbejdspladser. Det skal være muligt at udvide produktionen, og der skal være en god digital infrastruktur, siger formand for DI Sønderjylland Hans Olling, i en pressemeddelelse.