Enhedslistens kandidat er faldet til i det gule Hjordkær

- Henning skal nok blive valgt igen, og forhåbentlig får vi også Rasmus valgt. Det ville være rigtigt godt - især fordi han er økologisk landmand og kan bidrage med noget i forhold til natur og klima, siger hun og henviser til listens nummer et, Henning Hyllested og nummer to Rasmus Vestergaard Madsen.

- Den liberalistiske tankegang, hvor enhver sørger for sig selv, er slet ikke realistisk for mange mennesker. De har ikke de muligheder, og de er hårdt ramt af kontanthjælpsloftet, siger Lene Dalsgaard, der arbejder som socialrådgiver i Aabenraa Kommune.

- Jeg tror egentlig, min far var konservativ, da jeg var barn, men han har også rykket sig. Selv var jeg i en kort periode medlem af Socialdemokratiet, men det stod ret hurtigt klart, at det ikke var det rigtige, så jeg meldte mig ud igen. De seneste otte-ni år har jeg været medlem af Enhedslisten, fortæller Lene Dalsgaard. Det var ikke mindst uddannelsen til socialrådgiver, der gjorde udslaget:

Små chancer

Lene Dalsgaard er godt klar over, at chancerne for, at hun får en plads i Folketinget ikke er store, selv om Enhedslisten står til at få et godt valg.

- Skule det ske, så klarer vi også det. Jeg har god støtte i min kone, Mette. Vi har heldigvis masser af familie i København, og børnene kan godt lide at køre i tog, siger hun.

Hvis Enhedslisten ikke fandtes, ville Lene Dalsgaard stemme på Nanna Bonde fra SF.

- Hun er dygtig, og hun hører til de unge i SF, som jeg tror har en lidt mere socialistisk tankegang, end de ældre. Blandt andet kæmper hun for gratis psykologhjælp til alle.

- Men tingene kan jo ændre sig, hvis de kommer med i en regering. Det er sket før konstaterer Lene Dalsgaard.