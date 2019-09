Enhedslisten om lov: En stikirenddreng for Islamisk Stat

Det skal have konsekvenser, når man rejser til Syrien for at kæmpe for terrororganisationen Islamisk Stat, men tre år gammel lov har hidtil kun været brugt mod syrienskrigere, der ville bekæmpe netop IS.

Aabenraa: Da Folketinget i juni 2016 vedtog at indføre indrejseforbud i særlige områder, hvor terrororganisationer er del af en væbnet konflikt, var målet at ramme de, der rejste til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat.

Sagen mod Aske Barfod Sivesgaard, der kommer for i Københavns Byret mandag, er den anden, hvor en dansker er tiltalt for at rejse ind i Syrien for at kæmpe mod IS for organisationen YPG, som danske allierede også har støttet.

- Jeg synes, lovgivningen rammer skævt, og jeg har bedt ministeren (justitsminister Nick Hækkerup (S), red.) om at forholde sig til, om vi kan præcisere lovgivningen, så den rammer mere præcist. Det giver ikke mening, at man - når man tager ned og kæmper for vores interesse, nemlig at nedkæmpe Islamisk Stat - bliver straffet, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, der er retsordfører for SF.

Tiltalerne mod Tommy Mørck og Aske Barfod Sivesgaard står da også i skærende kontrast til, hvad daværende justitsminister, Søren Pind (V), sagde tilbage i september 2016, da områderne med indrejseforbud blev præsenteret.