Enhedslisten efter kritik fra ombudsmanden: Det var det, vi sagde

Det kommer ikke bag på Enhedslistens Jens Bundgaard Nielsen, at Folketingets Ombudsmand er kritisk over for Aabenraa Kommune. Sammen med SF stemte hans parti som det eneste imod den nuværende kommunikationspolitik.

- Mit indtryk er, at der både blandt ledere, fagpersoner og tillidsrepræsentanter udvises en betydelig grad af forsigtighed i forhold til at udnytte retten til at ytre sig. Det viser de senere års landsdækkende undersøgelser jo også, mener Jens Bundgaard Nielsen.

- Enhedslisten stemte i sin tid imod vedtagelsen af kommunikationspolitikken, fordi vi netop oplevede, at den var åben for fortolkninger, og at det i konkrete sammenhænge kunne føre til uhensigtsmæssige reaktioner i forhold til kommunens ansatte og deres tillidsrepræsentanter, siger Jens Bundgaard Nielsen, Enhedslistens enlige byrådsmedlem.

Kandidat: Et wakeupcall

Også den nyvalgte socialdemokratiske folketingskandidat Theis Kylling Hommeltoft har deltaget i debatten om de ansattes ytringsfrihed i Aabenraa Kommune. Han lægger ikke skjul på, at han synes om, hvad han læser i redegørelsen fra Folketingets Ombudsmand.

- Det er kun godt, at vi hver især kan stille os kritisk over for de beslutninger, som strider imod vores faglighed, siger Theis Kylling Hommeltoft.

- Det må være et "wakeupcall" for kommunen, at ombudsmanden anser tolkningen af ordlyden i kommunikationspolitikken som meget kritisabel. Det ville klæde kommunen at italesætte den fejl. Især over for dens ansatte, så der ikke er nogen udvikling, der går tabt på grund af den frygt, det her må have skabt i organisationen, mener Theis Kylling Hommeltoft.