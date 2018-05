Energisk samarbejde på tværs af Sønderjylland

Sønderjylland: De fire sønderjyske kommuner har netop afsluttet første fase i en kortlægning af en sønderjysk energiplanlægning. I fremtiden kan perspektivet for eksempel være en fælles fjernvarmeforbindelse på tværs af Sønderjylland.

- Ambitionen er, at vi får en fælles, sønderjysk koordinering på energiområdet, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen (V) i en pressemeddelelse.

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg har aftalt, at Aabenraa Kommune laver et beslutningsoplæg til den næste fase i samarbejdet, hvor konkrete opgaver og koordination fastlægges med afsæt i et fysisk sekretariat. I den næste fase vil der også blive udarbejdet en plan for etableringen af et fælles sekretariat i Aabenraa, der skal arbejde mere konkret med at omsætte energiplanen til handling.

- Denne aftale passer godt ned i den satsning, vi i Aabenraa Kommune har med datacentre. Her har vi også haft fokus på udnyttelsen af overskudsvarme og energi, siger Thomas Andresen.