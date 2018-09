Endnu mere anerkendelse: Franciska Clausen får sin egen plads i København

Vejnavnenævnet i København har valgt, at én af pladserne i det nye byggeri i Carlsberg Byen skal opkaldes efter Aabenraa-kunstneren Franciska Clausen. Det glæder museumsinspektør på Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot, hvor over 2500 af kunstnerens værker er samlet.

Aabenraa: Franciska Clausens Plads.

Med store tydelige bogstaver midt i det nye boligområde Carlsberg Byen i København står et skilt, som er mere end bare et skilt med et navn.

Det er en anerkendelse af Aabenraa-maleren Franciska Clausen, som først lang tid efter din død i 1986 er blevet anerkendt som en af Danmarks store kvindelige kunstnere.

Det mener Morten La Cour, der er museumsinspektør på Museum Sønderjylland Kunstmuseet Brundlund Slot, som har over 2500 værker af Franciska Clausen i samlingen.

- At hun får sin egen plads i København er et tegn på den anerkendelse, hun er ved at få. Det kan jeg også mærke, når jeg kommer rundt og nævner hendes navn, at der er en stor respekt for hende. Derfor er det super fint, at man vælger at navngive en plads efter hende, for det er et tegn på den anerkendelse, hun har manglet at få, siger han.