Endnu en sønderjysk syriens-kriger for retten: 22-årige Aske risikerer fængselsstraf

Aabenraa: Mandag klokken 9.30 er det afgørelsens time for Aske Barfod Sivesgaard, der rejste til Syrien for at kæmpe på kurdernes side mod terrororganisationen Islamisk Stat. Som den blot anden dansker er den 22-årige sønderjyde tiltalt for at have opholdt sig i et særligt udpeget konfliktområde i Syrien, hvilket ifølge en terrorparagraf er ulovligt.

Retssagen kommer efter et langstrakt forløb, som tog sin begyndelse, da 22-årige Aske Barfod Sivesgaard sidste sommer vendte hjem til sin familie i den lille landsby Bjerndrup knap 20 kilometer fra Aabenraa.

- Han glæder sig rigtig meget til at få det lagt bag sig, så han kan komme til at planlægge sit liv, siger advokat Rasmus Hedegaard, der er beskikket forsvarer i sagen.

Den første sag blev stadfæstet i Højesteret forleden, da en anden sønderjyde, Tommy Mørck, blev idømt seks måneders ubetinget fængsel. Han kom, som Aske Barfod Sivesgaard, til Syrien for slutte sig til den militante bevægelse YPG.